В Башкирии мама детей-бабочек забинтовала звезд, чтобы показать, как живут её дети

Мы благодарны всем, кто нашел время, чтобы поддержать сбор для Лизы и Матвея и надеемся, что с вашей помощью огромная сумма, которая нам нужна – более трех миллионов рублей – соберется как пазл, в котором есть счастливое детство и нет места для страха и боли.