В Башкирии мама детей-бабочек забинтовала звезд, чтобы показать, как живут её дети

Текст полностью скопирован с сайта уфимского хосписа, где можно полноценно рассмотреть фото-перформанс и при желании сделать пожертвования подопечным хосписа.
У нас есть подопечная семья из села Кандры - Лиза и Матвей Багровы. Они обычные дети. Лиза любит наряжаться и рисовать. Матвей обожает динозавров.
У Лизы и Матвея «буллезный эпидермолиз», заболевание при котором любое неосторожное прикосновение к коже приводит к появлению ран. Опасны даже грубые швы на одежде или обувь.
В эту субботу мы устроили необычный фотоперфоманс. Родители ребят приехали нас поддержать.
Спасение для детей – специальные моделируемые повязки. И бинты. Мама Марина сама бинтовала руки гостям, как каждый день по многу раз делает это для своей дочери и сына.
Мы благодарны всем, кто нашел время, чтобы поддержать сбор для Лизы и Матвея и надеемся, что с вашей помощью огромная сумма, которая нам нужна – более трех миллионов рублей – соберется как пазл, в котором есть счастливое детство и нет места для страха и боли.
Справка. Буллёзный эпидермолиз — группа генетически и клинически гетерогенных заболеваний, характеризующаяся образованием пузырей и эрозий на коже и слизистых оболочках, ранимостью кожи и её чувствительностью к незначительной механической травме («механобуллезная болезнь»). БЭ делится на 3 основных типа: простой, пограничный, дистрофический. Отдельно выделен синдром Киндлер. Разделение происходит в зависимости от уровня образования пузырей в слоях кожи на ультраструктурном уровне.