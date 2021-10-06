Уфимские врачи назвали главные отличия коронавируса у новорожденных и детей постарше

— Некоторые дети поступают с симптомами поражения желудочно-кишечного тракта, часть детей — с ОРВИ. Всегда дети испытывают недостаток кислорода, многих сопровождает синдром гипервозбудимость. Самое тяжёлое — когда ребенок уходит в реанимационную койку, когда приходится подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. Один случай — малыш приехал с температурой, родители жаловались на беспокойство ребенка. Одно легкое у него практически не дышало. На сегодня состояние его остается крайне тяжелым, малыш находится в реанимации уже более 15 дней, — отметила заведующая инфекционным отделением новорожденных Ирина Тихонова.