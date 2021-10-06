Уфимские врачи назвали главные отличия коронавируса у новорожденных и детей постарше

В Уфе на базе клинической детской больницы № 17 с августа развернут госпиталь для младенцев. С момента открытия в него поступили 39 новорождённых, врачи выписали 24 младенцев.
По данным минздрава Башкирии, отделение рассчитано на 10 детей, в реанимации могут находиться по двое детей. Детский ковид-госпиталь похож на взрослый тем, что делится на «грязную» и «чистую» зоны, а врачи там работают также в защитных костюмах.
— С родителями ведется беседа о состоянии детей по видеосвязи на платформе Zoom. Это очень удобно как нам, так и родителям, переживающих о своих чадах. После получения отрицательного результата ПЦР анализа на COVID-19, ребенок переводится в отделение патологии новорожденных на долечивание, — рассказала главный врач ГДКБ № 17 Нурсиля Абсалямова.
Отмечается, что в детский ковид-госпиталь принимают детей с первого дня жизни. По мнению врачей, дети заражаются коронавирусом от родителей и родственников, при этом болеют они с разными симптомами.
— Некоторые дети поступают с симптомами поражения желудочно-кишечного тракта, часть детей — с ОРВИ. Всегда дети испытывают недостаток кислорода, многих сопровождает синдром гипервозбудимость. Самое тяжёлое — когда ребенок уходит в реанимационную койку, когда приходится подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. Один случай — малыш приехал с температурой, родители жаловались на беспокойство ребенка. Одно легкое у него практически не дышало. На сегодня состояние его остается крайне тяжелым, малыш находится в реанимации уже более 15 дней, — отметила заведующая инфекционным отделением новорожденных Ирина Тихонова.
По словам врачей детского ковид-госпиталя, лечить коронавирус у новорожденных сложнее, так как им в связи с возрастом подходят не все препараты, а само течение болезни у них непредсказуемо.