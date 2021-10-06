Силуанов рассказал о бюджетных рисках в связи с энергопереходом

По слова министра финансов РФ Антона Силуанова, грядущий энергопереход может привести к бюджетным рискам. В связи с этим он предлагает поднять планку накопления средств в Фонде национального благосостояния до 10 процентов ВВП. Деньги сверх этого можно направлять на инвестиции.

Как сообщает oilcapital.ru, ранее российское правительство получило поручение Владимира Путина до 15 октября изучить необходимость поэтапного повышения с 7 до 10 процентов ВВП порога средств ФНБ с разработкой соответствующей законодательной базы. Пока данный уровень не будет достигнут, он предлагает не размещать средства фонда в другие финансовые активы. Исключение составят утвержденные после 1 октября 2021 года инфраструктурные проекты. Их объем ограничивается суммой в 2,5 триллиона рублей. По словам Силуанова, при переход стран к постепенному сокращению потребления углеводородов может возникнуть проблема доходной базы федерального бюджета уже в начале 2030-х годов. И страна должна быть к этому готова. Почему и нужен минимальный размер ликвидных резервных активов ФНБ не ниже 10 процентов ВВП. Это станет обеспечить долгосрочную бюджетную и макроэкономическую устойчивость. Он сообщил, что по поручению президента будут внесены необходимые законодательные предложения.

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