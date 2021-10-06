Силуанов рассказал о бюджетных рисках в связи с энергопереходом

Как сообщает oilcapital.ru, ранее российское правительство получило поручение Владимира Путина до 15 октября изучить необходимость поэтапного повышения с 7 до 10 процентов ВВП порога средств ФНБ с разработкой соответствующей законодательной базы.
Пока данный уровень не будет достигнут, он предлагает не размещать средства фонда в другие финансовые активы. Исключение составят утвержденные после 1 октября 2021 года инфраструктурные проекты. Их объем ограничивается суммой в 2,5 триллиона рублей.
По словам Силуанова, при переход стран к постепенному сокращению потребления углеводородов может возникнуть проблема доходной базы федерального бюджета уже в начале 2030-х годов. И страна должна быть к этому готова. Почему и нужен минимальный размер ликвидных резервных активов ФНБ не ниже 10 процентов ВВП. Это станет обеспечить долгосрочную бюджетную и макроэкономическую устойчивость. Он сообщил, что по поручению президента будут внесены необходимые законодательные предложения.