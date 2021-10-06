Решения о проведении массовых мероприятий будут принимать главы регионов

Решения о проведении массовых мероприятий будут принимать главы регионов
Решения о проведении массовых мероприятий будут принимать главы регионов
Вчера, 22:17ОбществоФото: pxhere.com
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила об отмене массовых мероприятий в России из-за наступления новой волны коронавируса. Позже в ведомстве уточнили, что решения будут принимать главы регионов. 

Исключения будут сделаны для двух регионов, а разрешения будут выдавать на мероприятия с числом участников до 3000. Анна Попова сообщила, что ситуация является крайне напряженной. Согласно словам руководителя РПН, в 12 субъектах РФ отмечается рост показателя заболеваемости более 20% и только в 5 регионах это значение снижается. Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на ФАН.

Главный врач страны сказал, что наиболее ощутим рост среди пациентов пенсионного возраста в 21 регионе России. Глава Роспотребнадзора сообщила, что необходимо создать систему наблюдения за лицами, находящимися на самоизоляции.

О том, что динамика развития коронавируса в России вызывает беспокойство, отметил Михаил Мишустин. На эту тему говорил ранее Дмитрий Песков. Наибольшее число случаев пришлось на Москву - Сергей Собянин сказал, что за последнюю неделю рост заболеваемости составил 30%. В настоящее время в рамках вакцинации гражданам России доступно 5 отечественных препаратов.

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