Птичий грипп, конец удаленки и ярмарки в пандемию. Итоги дня в Башкирии

Птичий грипп, конец удаленки и ярмарки в пандемию. Итоги дня в Башкирии
Птичий грипп, конец удаленки и ярмарки в пандемию. Итоги дня в Башкирии
Вчера, 20:33ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Чем запомнится уходящий день, 6 октября жителям Башкирии.

Сегодня, 6 октября Башкирии был обнаружен первый случай заражения птичьим гриппом. Опасный вирус был обнаружен в деревне Бишкурай Туймазинского района. Птичий грипп — высокозаразная вирусная болезнь птиц, которая поражает кровеносную и центральную нервные системы, помимо этого, органы дыхания, пищеварения, выделения и яйцеобразования.

Активисты «СтопБашРТС» создали петицию с требованием отставки министра ЖКХ. По мнению автора петиции, Алан Марзаев «некомпетентен» и «не обладает профессиональными навыками».

Власти Башкирии решили отпраздновать в пандемию 210-летие победы над Наполеоном. Соответствующий указ Радий Хабиров подписал 1 октября. Мероприятия планируют провести в 2022 году. А еще сегодня глава Башкирии подписал указ о ярмарках и торговле в День республики. В указе содержится и требование о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, исполнение которых уже вызвало нарекания Радия Хабирова.

Сегодня стало известно о том, что двое полицейских из Башкирии не поделили даты отпусков и подрались. Один из инспекторов ГИБДД на эмоциях подал рапорт на увольнение, сообщает телеграм-канал Shot. Инцидент, по данным канала, произошел в Агидели. Двое старших лейтенантов ГИБДД захотели пойти в отпуск в одно и попросту не смогли договориться.

Башкирия в очередной раз бьет COVID-антирекорды, плюс 536 инфицированных и 28 смертей. Прирост заболевших за сутки составил 39 человек, показав существенный скачок. Статистика оперативного штаба по коронавирусу сегодня, 6 октября демонстрирует пугающий рост новый случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в регионе. За прошедшие сутки еще 536 человек в заболели коронавирусом. Прирост по сравнению с данными на 5 октября составил 39 человек, что вероятнее всего тоже является рекордом.

Минобр объявил об окончании удаленки в 12 районах Башкирии. Информацию о уже случившемся и грядущем прекращении дистанционного обучения подтвердили официально. 12 районов уже вернули учеников в классы, оставшиеся три района начнут обучаться в привычном режиме уже 12 октября.

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