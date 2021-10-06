МСБ в России начал готовиться к четвертой волне COVID-19

Как пишет 360tv.ru, 66% опрошенных бизнесменов озаботились мерами для поддержки своего дела. Без изменений продолжат работать 34% респондентов. Соответствующие данные сообщило агентство экономических новостей «Прайм» со ссылкой на итоги исследования облачного сервиса «МойСклад».
По словам опрошенных, они уже начали снижать затраты и персонал (26,4%), брать кредиты (18,4%), налаживать новые каналы продаж (32,4%) и расширять товарный ассортимент (13,8%).
Большинство респондентов — руководителей предприятий надеются на поддержку государства (92,6%). Из них гибкую систему налогообложения предпочли бы 25,9% участников опроса, отмену страховых взносов — 19,8%. Сокращения контролирующих органов хотят 12,6% респондентов, субсидий на заработные платы и развитие бизнеса 11,7%, льготного кредитования — 9,4%, регулирования платы за аренду — 7,4%. На на заморозку тарифов ЖКХ рассчитывают 5,8%.
У большей части бизнесменов спрос на продукцию и услуги так и не восстановился до показателей докризисного 2019 года. Однако 67% предприятий не хотят закрывать свой бизнес.