Минобр объявил об окончании удаленки в 12 районах Башкирии

Стало известно, что недавно введенное в 12 районах Башкирии дистанционное обучение школьников, уже подошло к концу в 12 районах Башкирии, с которых и начался переход региона на удаленное обучение. На сегодняшний день в школьные классы уже вернулись ученики образовательных учреждений 12 районов республики. Информацию об этом Mkset подтвердили в Минобре Башкирии.
В Башкирии удаленку ввели с 27 сентября, срок её также озвучивался и составлял 14 дней. Такое решение было принято из-за усугубляющейся ситуации с заболеваемостью коронавирусом, в том числе и среди детского населения. На оперативке в уфимской мэрии Сергей Греков сообщал о том, что дети “болеют классами”.
Напомним, на двухнедельный дистант уходили ученики 5-8 и 10 классов, младшие и выпускные классы все это время обучались в традиционном формате.