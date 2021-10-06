Минобр объявил об окончании удаленки в 12 районах Башкирии

Минобр объявил об окончании удаленки в 12 районах Башкирии
Минобр объявил об окончании удаленки в 12 районах Башкирии
Вчера, 15:27ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Информацию о уже случившемся и грядущем прекращении дистанционного обучения подтвердили официально.

Стало известно, что недавно введенное в 12 районах Башкирии дистанционное обучение школьников, уже подошло к концу в 12 районах Башкирии, с которых и начался переход региона на удаленное обучение. На сегодняшний день в школьные классы уже вернулись ученики образовательных учреждений 12 районов республики. Информацию об этом Mkset подтвердили в Минобре Башкирии.

В Башкирии удаленку ввели с 27 сентября, срок её также озвучивался и составлял 14 дней. Такое решение было принято из-за усугубляющейся ситуации с заболеваемостью коронавирусом, в том числе и среди детского населения. На оперативке в уфимской мэрии Сергей Греков сообщал о том, что дети “болеют классами”.

Напомним, на двухнедельный дистант уходили ученики 5-8 и 10 классов, младшие и выпускные классы все это время обучались в традиционном формате.

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