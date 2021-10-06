Минобр объявил об окончании удаленки в 12 районах Башкирии

Стало известно, что недавно введенное в 12 районах Башкирии дистанционное обучение школьников, уже подошло к концу в 12 районах Башкирии, с которых и начался переход региона на удаленное обучение. На сегодняшний день в школьные классы уже вернулись ученики образовательных учреждений 12 районов республики. Информацию об этом Mkset подтвердили в Минобре Башкирии.