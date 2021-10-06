Кондуктор из Уфы честно рассказала, почему в городе проблема с автобусами

Билетер одного из уфимских маршрутов, пожелавшая не называть своего имени, призналась, почему в Уфе есть проблема с общественным транспортом, и по какой причине автобусы могут остаться без водителей.

Уфимский кондуктор на популярном маршруте «Башавтотранса» рассказала о своей работе. Во время поездки с журналистом Mkset женщина призналась, почему в столице Башкирии обострилась транспортная проблема. — Водителей с городских маршрутов последнее время снимают на рейсы в новый микрорайон «Зубово Лайф». Водители недовольны, пассажиры, которые живут в черте города, тоже. Автобусов из-за этого стало меньше, ездить некому. Например, я знаю, что из центра в ту же Дёму последний автобус идет в 21 час уже битком, потому что иначе в Дёму уехать нельзя. Знаю, что частные маршруты не хотят ездить из-за того, что пассажиры расплачиваются «Алгой» или картами. Это им просто невыгодно, — призналась кондуктор. К слову, одна из пассажирок дёмского автобуса рассказала о ситуации, очевидцем которой стала. По ее словам, водитель ПАЗика очень агрессивно ответил пассажиру, который хотел оплатить проезд картой. — Ехала на 235-м из центра в Дёму, подросток дал водителю карту, на что водитель рассвирепел и начал буквально орать: «Что ты мне карту суёшь, у тебя налички что ли нет? В следующий раз высажу весь автобус и будете ждать следующий, если не хотите рассчитываться наличкой!». Я была в шоке от такого, нам всем действительно стало страшно», — призналась женщина. К слову, пообщавшийся с Mkset кондуктор также рассказала, как на деле выглядит ситуация с закупкой новых автобусов. К слову, как раз сегодня, 6 октября, глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что с начала года республика закупила 220 пассажирских автобусов, и «все они выходят на маршруты». — Из тех автобусов, что закупили власти Башкирии, на ту же Дёму дают всего два. И они будут полностью автоматизированы, полностью в камерах. В кабине водителя только четыре камеры будет, как под прицелом. К тому же во всех новых автобусах, как нам сказали, будет стоять счетчик, который считает количество пассажиров. Думаю, после такого кондукторы и водители просто будут массово уходить, — подытожила билетер. Для разъяснения информации Mkset отправил журналистские запросы в мэрию Уфы и перевозчику «Башавтотранс». Ответы будут опубликованы после их получения. Сам Хабиров также добавил, что с транспортом в Уфе всё будет хорошо. Только когда это «хорошо» настанет — не уточнил. — Транспорт в Уфе и во всей нашей республике будет хорошим и качественным, и наши жители могут спокойно добираться туда, куда им нужно, — написал в соцсетях глава Башкирии.

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