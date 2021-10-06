Известный рокер из Уфы Юрий Шевчук рассказал о финансовых трудностях

На официальных страницах группы ДДТ, фронтменом которой и является уроженец Уфы Юрий Шевчук, опубликовано обращение к аудитории, в котором деликатно замечено, что для дальнейшего развития и продвижения художественных планов ансамбля необходимы ресурсы.
Мир меняется с огромной скоростью, и группа думает над новыми формами взаимодействия со своими слушателями, друзьями и просто интересующимися людьми. Содействие, сотрудничество, сотворчество — это то, что позволяет двигаться вперед в этом новом мире.Юрий Шевчук, группа ДДТ
Такой вывод можно сделать из предложения поучаствовать в добрых делах, а именно в краудфандинговом сборе на платформе «Планета.ру». Отмечается, что за пожертвования можно стать обладателем цифровые версии нового, уже записанного альбома, мерч группы и многое другое.
Однако посыл поста в целом оставался позитивным, Шевчук сообщил, что группа не унывает, пишет новые песни, там же артист рассказал и о том, что готов новый альбом, идут съемки клипов.
Содержится в посте и важная для любителей творчества рок-группы информация о том, что запланированные концерты отменять не планируется и поблагодарил свою преданную аудиторию за то, что они не возвращают билеты.