Хабиров показал легендарное знамя башкирского полка, вернувшееся из США

Глава Башкирии рассказал о судьбе уникального артефакта и рассказал, как оригинал знамени снова вернулся на родину в Башкирию.

В Башкирию возвращается оригинал знамени 2-го Башкирского стрелкового полка, который в том самом 1919 году отличился при защите Петрограда. Об этом глава республики Радий Хабиров сообщил 5 октября на своей странице в соцсетях. - Сто лет знамя хранилось в частных коллекциях, в Россию оно вернулось из США. Ценно то, что это подлинник, который изготовили бойцы 2-го Башкирского стрелкового полка. Известно, что под этим знаменем наши героические земляки сражались в боях Гражданской войны. Редчайший случай, когда такой артефакт удалось найти в хорошей сохранности. Храниться теперь он будет в Национальном музее Республики Башкортостан, - рассказал жителям Хабиров. В 1919 году башкирские воины обороняли Петроград от войск генерала Николая Юденича и иностранных интервентов. Тогда Реввоенсовет решил перебросить с Южного фронта под Петроград несколько башкирских полков Красной Армии. Они пришли на подмогу петроградским рабочим, курсантам и морякам. Петроград тогда удалось отстоять.

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