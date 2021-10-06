Хабиров показал легендарное знамя башкирского полка, вернувшееся из США

Хабиров показал легендарное знамя башкирского полка, вернувшееся из США
Хабиров показал легендарное знамя башкирского полка, вернувшееся из США
Вчера, 11:42ОбществоФото: Скриншот с видео / vk.com
Глава Башкирии рассказал о судьбе уникального артефакта и рассказал, как оригинал знамени снова вернулся на родину в Башкирию.

В Башкирию возвращается оригинал знамени 2-го Башкирского стрелкового полка, который в том самом 1919 году отличился при защите Петрограда. Об этом глава республики Радий Хабиров сообщил 5 октября на своей странице в соцсетях.

- Сто лет знамя хранилось в частных коллекциях, в Россию оно вернулось из США. Ценно то, что это подлинник, который изготовили бойцы 2-го Башкирского стрелкового полка. Известно, что под этим знаменем наши героические земляки сражались в боях Гражданской войны. Редчайший случай, когда такой артефакт удалось найти в хорошей сохранности. Храниться теперь он будет в Национальном музее Республики Башкортостан, - рассказал жителям Хабиров.

В 1919 году башкирские воины обороняли Петроград от войск генерала Николая Юденича и иностранных интервентов. Тогда Реввоенсовет решил перебросить с Южного фронта под Петроград несколько башкирских полков Красной Армии. Они пришли на подмогу петроградским рабочим, курсантам и морякам. Петроград тогда удалось отстоять.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы