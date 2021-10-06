Глава Башкирии поручил устроить массовые проверки в транспорте и ночных клубах

Радий Хабиров в очередной раз напомнил о новых требованиях, внесенных в текст указа о повышенной готовности. Они прямо запрещают не прошедшим вакцинацию гражданам посещать перечень организаций. Также руководитель региона сообщил, что на данный момент исполняются они не в полной мере. также он рассказал, что сотрудниками Контрольного управления уже была выявлена масса нарушений. Выявили их в Бирском, Благовещенском и Бирском районах, а также в Уфе.