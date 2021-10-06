Глава Башкирии поручил устроить массовые проверки в транспорте и ночных клубах

Глава Башкирии поручил устроить массовые проверки в транспорте и ночных клубах
Глава Башкирии поручил устроить массовые проверки в транспорте и ночных клубах
Вчера, 17:21ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Роспотребнадзор и правоохранительные органы проверят насколько эффективно в данных учреждения применяются новые противоэпидемические меры.

Массовые проверки по соблюдению противоэпидемических мер, а именно накануне введенных дополнительных коронавирусных ограничениях, пройдут в культурно-спортивных учреждениях, ночных клубах, а также в междугороднем общественном транспорте.

Радий Хабиров в очередной раз напомнил о новых требованиях, внесенных в текст указа о повышенной готовности. Они прямо запрещают не прошедшим вакцинацию гражданам посещать перечень организаций. Также руководитель региона сообщил, что на данный момент исполняются они не в полной мере. также он рассказал, что сотрудниками Контрольного управления уже была выявлена масса нарушений. Выявили их в Бирском, Благовещенском и Бирском районах, а также в Уфе.

Среди нарушений отсутствие пропускного режима, допуск граждан в оговоренные указом учреждения без справок и термометрии, и не соблюдение масочного режима даже сотрудниками.

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