Глава Башкирии поручил устроить массовые проверки в транспорте и ночных клубах

Массовые проверки по соблюдению противоэпидемических мер, а именно накануне введенных дополнительных коронавирусных ограничениях, пройдут в культурно-спортивных учреждениях, ночных клубах, а также в междугороднем общественном транспорте.
Радий Хабиров в очередной раз напомнил о новых требованиях, внесенных в текст указа о повышенной готовности. Они прямо запрещают не прошедшим вакцинацию гражданам посещать перечень организаций. Также руководитель региона сообщил, что на данный момент исполняются они не в полной мере. также он рассказал, что сотрудниками Контрольного управления уже была выявлена масса нарушений. Выявили их в Бирском, Благовещенском и Бирском районах, а также в Уфе.
Среди нарушений отсутствие пропускного режима, допуск граждан в оговоренные указом учреждения без справок и термометрии, и не соблюдение масочного режима даже сотрудниками.