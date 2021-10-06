Глава Башкирии подписал указ о ярмарках и торговле в День республики

Глава Башкирии подписал указ о ярмарках и торговле в День республики
Глава Башкирии подписал указ о ярмарках и торговле в День республики
Вчера, 18:53ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
В указе содержится и требование о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, исполнение которых уже вызвало нарекания Радия Хабирова.

На официальном интернет-портале правовой информации республики Башкортостан опубликован указ за подписью главы Башкирии Радия Хабирова о подготовке к проведению Дня Республики в 2021 году.

Указ гласит, что праздничные мероприятия будут проведены по всей республике, также поручено организовать ярмарки и выездную праздничную торговлю. За общественным порядком во время праздника и праздничных мероприятий рекомендовано следить МВД.

Нельзя не отметить, что содержится в документе и требование о соблюдении санитарно-эпидемиологического режима, однако буквально только что Радий Хабиров высказал недовольство тем, как соблюдаются данные меры не только в Уфе, но и в некоторых районах Башкирии. В связи с чем поручил чиновникам, Роспотребнадзору и силовикам проверить насколько эффективно в регионе применяются новые противоэпидемические меры, вступившие в силу в этот понедельник, 4 октября.

Стоит напомнить и то, что в связи с усугубляющейся ситуацией с коронавирусом, Руководитель федерального Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что массовые мероприятия по всей России запрещены. Однако чуть позже на сайте ведомства появилась уточняющая информация о том, что прямого федерального запрета на проведение мероприятий нет, и решения принимаются главами регионов, такой порядок определен постановлением Главного государственного санитарного врача России от 07.07.2021 №18.

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