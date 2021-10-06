Глава Башкирии подписал указ о ярмарках и торговле в День республики

Нельзя не отметить, что содержится в документе и требование о соблюдении санитарно-эпидемиологического режима, однако буквально только что Радий Хабиров высказал недовольство тем, как соблюдаются данные меры не только в Уфе, но и в некоторых районах Башкирии. В связи с чем поручил чиновникам, Роспотребнадзору и силовикам проверить насколько эффективно в регионе применяются новые противоэпидемические меры, вступившие в силу в этот понедельник, 4 октября.