Башкирию ждет неплохая погода, но ночью в регионе вероятны снег и мощные заморозки

Башкирию ждет неплохая погода, но ночью в регионе вероятны снег и мощные заморозки
Башкирию ждет неплохая погода, но ночью в регионе вероятны снег и мощные заморозки
Вчера, 07:30ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Вчерашний рекордный минимум температуры рискует быть превзойдет и сегодня.

Прогноз специалистов Башгидрометцентра на сегодняшний день не пугает. Синоптики обещают в регионе приемлемую для октября погоду, столбик термометра по Башкирии будет демонстрировать значения от 6 до 11 градусов днем. Существенных осадков Башгидромет не обещает, разве что в северных районах. Ветер ожидается умеренный и северо-западный.

Но ночью ситуация может существенно измениться, в некоторых районах пройдет дождь со снегом, температура ночью будет колебаться в пределах от -3 до 2 градусов. Но в случае прояснения, столбик термометра местами может опуститься и до -8.

Напомним, по сообщению синоптиков Башгидрометцентра в ночь на 5 октября в Уфе был зафиксирован абсолютный минимум температуры воздуха, а именно -6…-7 градусов. Ранее минимальная температура была зарегистрирована в 1938 году и составляла -4…-5 градусов.

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