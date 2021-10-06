Башкирию ждет неплохая погода, но ночью в регионе вероятны снег и мощные заморозки

Прогноз специалистов Башгидрометцентра на сегодняшний день не пугает. Синоптики обещают в регионе приемлемую для октября погоду, столбик термометра по Башкирии будет демонстрировать значения от 6 до 11 градусов днем. Существенных осадков Башгидромет не обещает, разве что в северных районах. Ветер ожидается умеренный и северо-западный.