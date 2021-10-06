Башкирия мощно бьет вчерашние COVID-антирекорды, плюс 536 инфицированных и 28 смертей

Статистика оперативного штаба по коронавирусу сегодня, 6 октября демонстрирует пугающий рост новый случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в регионе. За прошедшие сутки еще 536 человек в заболели коронавирусом. Прирост по сравнению с данными на 5 октября составил 39 человек, что вероятнее всего тоже является рекордом.
На сегодняшний день общее количество инфицированных в Башкирии приближается к 70 тысячам и составляет 69 830 человек.
Вылечиться он новой напасти удалось 60 385 пациентам. За последние сутки отрицательный ПЦР получил 671 человек. К сожалению, 28 жителей республики пополнили список погибших от коронавируса, что на одного человека больше, чем во вчерашней статистике.
Сложно сказать насколько эффективно ведется наращивание темпов вакцинации, которое власти называют единственной возможностью противостоять пандемии нового вируса, но по данным оперштаба первый этап вакцинации прошли 1308894 человека, полностью прошли двухэтапную вакцинацию 1199640 человек. Напомним, по словам медицинских чиновников для выработки коллективного иммунитета вакцинироваться должны более двух миллионов граждан.