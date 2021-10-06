Башкирия мощно бьет вчерашние COVID-антирекорды, плюс 536 инфицированных и 28 смертей

Статистика оперативного штаба по коронавирусу сегодня, 6 октября демонстрирует пугающий рост новый случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в регионе. За прошедшие сутки еще 536 человек в заболели коронавирусом. Прирост по сравнению с данными на 5 октября составил 39 человек, что вероятнее всего тоже является рекордом.