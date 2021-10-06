Активисты «СтопБашРТС» создали петицию с требованием отставки министра ЖКХ Башкирии

— В течение 2 недель к отоплению не были подключены десятки домов по Уфе, произошло большое количество аварий, как на внутридомовых сетях, так и на сетях БашРТС. В следствии чего, тысячи жителей г. Уфы не получили качественную услугу в виде отопления, — утверждает автор петиции.