В Уфе 100-летие уголовного розыска отметили концертом полицейской самодеятельности

Накануне, 5 октября, в актовом зале МВД по РБ прошла торжественная церемония, приуроченная к 100-летнему юбилею российского уголовного розыска.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, министр внутренних дел республики генерал-майор полиции Роман Деев выразил слова благодарности личному составу за добросовестный труд и вручил ведомственные награды оперуполномоченным уголовного розыска за заслуги в раскрытии преступлений.

В зале присутствовали руководители подразделений МВД и приглашенные руководители других правоохранительных органов и органов исполнительной и законодательной власти республики, которые также не произнесли приветственные речи и вручили от своих ведомств награды и грамоты особо отличившимся сотрудникам.