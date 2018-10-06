В Башкирии из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение
Сегодня, 19:49ОбществоТатьяна Майорова
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Тревожный период, по прогнозам синоптиков, начнется сегодня вечером.
Сегодня, 6 октября, примерно с 20.00 на целые сутки региональное управление МЧС по Башкирии объявляет в регионе штормовое предупреждение.
По данным ведомства, ночью на территории республики возможен небольшой дождь. Днем природа добавит еще и мокрого снега.
Ветер юго-западный 8-13 м/с, при порывах скорость ветра может вырасти до 20 м/с. Температура воздуха ночью -3,+2°, днем +8,+13°.
На отдельных участках автотрассы ночью и утром ожидается туман, видимость не более 500-1000 метров.
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