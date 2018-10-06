В Башкирии из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 6 октября, примерно с 20.00 на целые сутки региональное управление МЧС по Башкирии объявляет в регионе штормовое предупреждение.

По данным ведомства, ночью на территории республики возможен небольшой дождь. Днем природа добавит еще и мокрого снега.

Ветер юго-западный 8-13 м/с, при порывах скорость ветра может вырасти до 20 м/с. Температура воздуха ночью -3,+2°, днем +8,+13°.