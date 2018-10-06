Первая неделя октября в Башкирии: взятки, аресты, конфликты и уголовные дела

Пожалуй, главное событие недели, наделавшее шума не только в региональных, но и федеральных СМИ – конфликт в селе Темясово Баймакского района республики. Напомним, что сам конфликт, массовая драка с поножовщиной, произошли в ночь на воскресенье, 30 сентября. Подрались местные жители и приезжие рабочие, работающие в здешнем карьере, их было порядка 10 человек. Все подробности мы описали в материале Марата Гареева. Дело кончилось уголовным делом и арестом одного из зачинщиком драки. Полпред Чечни в РБ Сайдамат Мусаев заявил, что чеченцы готовы извиниться за случившееся.

Эту неделю все также обсуждали новую должность бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова. Публицист Шамиль Валеев поделился своими впечатлениями, подготовив своеобразные «рахматы» и «аптраганы» Ялалова, лаконично обратив их в «крупномэры».

На этой неделе мы рассказали истории трех женщин из уфимского кризисного центра, прочитав которые невозможно остаться равнодушным. Большинство из них сбежали с детьми из-за домашнего насилия, многим оказалось просто некуда идти – всем нужно время, чтобы встать на ноги. Таких центра всего три в республике.

Татьяна Майорова рассказала о том, как неизвестный иностранец пытался завербовать журналистов (в том числе и членов нашей редакции) в свои ряды. Корреспондентам в обмен за гонорары он предлагал писать аналитические статьи об экономике региона, его стратегических предприятиях и т.д.

Что из этого вышло – читайте на нашем сайте.

Едва учебный год успел начаться, как в уфимской школе № 159 произошел скандал: здесь один первоклассник в драке проломил себе череп, ударившись о бетон. Виновной родители называют учительницу. Разбирались в истории.

На этой неделе на свободу вышел известный общественник Роберт Загреев. Три года он отбывал наказание за призывы к террористической деятельности в колонии строгого режима.

В канун Дня учителя родители школьников написали коллективное письмо президенту РФ Владимиру Путину. В письме содержится просьба повысить педагогам зарплату и поднять престиж профессии.

Продолжает раскручиваться клубок преступных дел в башкирской прокуратуре. Республиканское Управление Следкома России проверяет информацию о коррупции в руководстве регионального ведомства. В частности, речь может идти о взятке одному из заместителей прокурора Башкирии за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

А по делу прокурора Советского района Уфы Гарифуллина задержали посредника.

Тем временем на бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова завели очередное уголовное дело. На этот раз его обвиняют в даче взятки руководству республиканской прокуратуры.

Ко Дню учителя мы пообщались с бывшим директором Серафимовской спецшколы Рашитом Аднагуловым. В сентябре этого года министр образования Гульназ Шафикова попросила директора Серафимской спецшколы написать заявление по собственному желанию и покинуть свой пост. О том, что стоит за этим увольнением и почему воспитанники спецшколы горой стоят за педагога - в нашем интервью.