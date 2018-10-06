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Первая неделя октября в Башкирии: взятки, аресты, конфликты и уголовные дела
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Первая неделя октября в Башкирии: взятки, аресты, конфликты и уголовные дела

Сегодня, 09:30ОбществоНадежда Валитова
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