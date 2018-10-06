Лучшие учителя Башкирии получат премию в 200 тысяч рублей
Церемония прошла в Доме Правительства в Уфе.
Накануне, 5 октября, в Уфе торжественно отметили Международный день учителя. В Доме Правительства состоялось чествование победителей федерального конкурса лучших учителей и их коллег, которых отметили государственными наградами республики.
- Именно вы находитесь у истоков становления личности, - с такими словами обратилась к виновникам торжества министр образования Башкирии Гульназ Шафикова. - Роль учителя в развитии нашего общества является более значимой, потому, что именно вы формируете будущее поколение. И нам есть чем гордиться.
За 12 лет проведения конкурса лучших педагогов с 2006 года его победителями стали 1750 учителей. На сей раз их ряды пополнили еще 33 педагога, удостоенные за профессиональные достижения всероссийской премии в размере 200 тысяч рублей.
Среди победителе конкурса из Башкирии - учителя сельских и городских школ, преподающие самые математику, биологию, географию, русский язык и литературу, информатику.
На счету каждого победителя - собственная методическая разработка по преподаваемому предмету, высокие результаты внеурочной деятельности, учебные достижения их учащихся.
Вчера также прошло чествование двенадцати преподавателей, трое из них получили звание заслуженных работников образования РБ, девять стали заслуженными учителями республики, а один награжден почетной грамотой РБ.