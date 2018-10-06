Лучшие учителя Башкирии получат премию в 200 тысяч рублей

Накануне, 5 октября, в Уфе торжественно отметили Международный день учителя. В Доме Правительства состоялось чествование победителей федерального конкурса лучших учителей и их коллег, которых отметили государственными наградами республики.

- Именно вы находитесь у истоков становления личности, - с такими словами обратилась к виновникам торжества министр образования Башкирии Гульназ Шафикова. - Роль учителя в развитии нашего общества является более значимой, потому, что именно вы формируете будущее поколение. И нам есть чем гордиться.

За 12 лет проведения конкурса лучших педагогов с 2006 года его победителями стали 1750 учителей. На сей раз их ряды пополнили еще 33 педагога, удостоенные за профессиональные достижения всероссийской премии в размере 200 тысяч рублей.

Среди победителе конкурса из Башкирии - учителя сельских и городских школ, преподающие самые математику, биологию, географию, русский язык и литературу, информатику.

На счету каждого победителя - собственная методическая разработка по преподаваемому предмету, высокие результаты внеурочной деятельности, учебные достижения их учащихся.