Больная раком педагог из Башкирии выхаживает парализованного сына
Сегодня, 15:19ОбществоТатьяна МайороваФото: канал lifenews
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Воспитательница детского сада из деревни Старосултанбеково Дюртюлинского района Илюзя Сабирова нуждается в поддержке.
Илюзя Сабирова больна раком 3 стадии. Она работает воспитательнице в местном детском саду, несмотря на свой недуг.
Дело в том, что женщина остро нуждается в деньгах, которые требуются для лечения ее сына. Для этих целей женщина откладывает всю зарплату, это стало смыслом ее жизни.
20-летний Айгиз Сабиров оказался прикован к кровати после страшного ДТП, Он стал в одночасье беспомощным человеком и не в состоянии даже пошевелиться.
О трагедии это семьи рассказал канал lifenews.ru. После публикации пользователи соцсетей стали перечислять Илюзе посильные суммы, но этого пока недостаточно.
Подробная информация опубликована на странице женщины.
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