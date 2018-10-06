Больная раком педагог из Башкирии выхаживает парализованного сына

Илюзя Сабирова больна раком 3 стадии. Она работает воспитательнице в местном детском саду, несмотря на свой недуг.

Дело в том, что женщина остро нуждается в деньгах, которые требуются для лечения ее сына. Для этих целей женщина откладывает всю зарплату, это стало смыслом ее жизни.

20-летний Айгиз Сабиров оказался прикован к кровати после страшного ДТП, Он стал в одночасье беспомощным человеком и не в состоянии даже пошевелиться.

О трагедии это семьи рассказал канал lifenews.ru. После публикации пользователи соцсетей стали перечислять Илюзе посильные суммы, но этого пока недостаточно.