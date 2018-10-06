Бизнесмена из Уфы ошибочно обвинили в приставаниях к людям в голом виде

Предприниматель из Уфы получил в порядке компенсации за испорченный отпуск 125 тысяч рублей после того, как его не выпустили за границу из-за путаницы в базах данных правоохранителей. В итоге на отдых во Вьетнам улетели только его жена и дочка, а мужчине пришлось доказывать, что он не имеет никакого отношения к странному обвинению, которое еу предъявили в аэропорту.

Как сообщил канал Mash, во время прохождения паспортного контроля в аэропорту мужчину остановили из-за якобы неоплаченного им штрафа в 500 рублей. В базе данных выяснилось, что мужчина с такими же фамилией, именем и отчеством, как у бизнесмена был оштрафован три года назад за то, что бегал голышом по общежитию. После более тщательной проверки оказалось, что нарушителем является полный тезка задержанного предпринимателя.

В итоге тот отсудил в порядке компенсации за испорченный отпуск 125 тысяч рублей.