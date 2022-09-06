В Японии произошла авария с участием школьного автобуса

В префектуре Ибараки произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и школьного автобуса. Несколько детей получили травмы.

Как сообщает iz.ru, водитель легковой машины находится в больнице и он без сознания. Ехавшие в автобусе дети получили лёгкие телесные повреждения. На месте ДТП работают эксперты, которые определяют причины аварии.

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