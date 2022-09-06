В Уфе затопило улицу после первого осеннего дождя

В Уфе, а именно в микрорайоне Новая Максимовка, затопило улицу после первого осеннего дождя. Об этом сообщает депутат Курултая Башкирии Лия Хафизова. По словам женщины, жители микрорайона неоднократно обращались с данным вопросом в местную администрацию, однако «из года в год и получают никчемные отписки».
В частности, приводится ответ администрации Калининского района, в котором сообщается, что проблема со скоплением сточный вод в «Новой Максимовке» — сложная и «требует не просто раскопок и установки трубы, но для начала необходимо разработать проект, а затем проводить строительно-монтажные работы. На эти цели необходимо финансирование, пока его нет».
Тем временем, улицы ЖК «Новая Максимовка», судя по фотографиям из телеграм-канала депутата, с первым дождем превратились в моря.
Напомним, что в начале лета из-за ливней в Уфе под водой оказалось множество улиц. Так, жители с всех районов города делились кадрами последствий непогоды — затопленные дороги, доры и даже подъезды.