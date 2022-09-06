В Уфе затопило улицу после первого осеннего дождя

В частности, приводится ответ администрации Калининского района, в котором сообщается, что проблема со скоплением сточный вод в «Новой Максимовке» — сложная и «требует не просто раскопок и установки трубы, но для начала необходимо разработать проект, а затем проводить строительно-монтажные работы. На эти цели необходимо финансирование, пока его нет».