В Гаграх врачи борются за жизнь уфимца, который практически утонул в Черном море

Мужчине из Уфы повезло больше чем отдыхающим из Москвы и из Тюмени, они утонули в Черном море 5 сентября, сообщили в МЧС Абхазии.

Бархатный сезон на Черном море едва не закончился трагедией для отдыхающего из Уфы. Мужчина едва не утонул, к счастью к нему на помощь пришли спасатели, которым удалось вовремя извлечь из воды тонущего и передать медикам, которые транспортировали его в Гагрскую районную больницу, где и сейчас он пребывает в состоянии средней тяжести. Однако в тот же день 5 сентября к двум другим отдыхающим на помощь спасатели прийти не успели — житель Москвы и житель Тюменской области утонули в акватории города Гагры.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter