В Башкирии телефонные мошенники обманули 12-летнюю девочку на 700 тысяч рублей

В Башкирии телефонные мошенники обманули 12-летнюю девочку на 700 тысяч рублей
В Башкирии телефонные мошенники обманули 12-летнюю девочку на 700 тысяч рублей
Вчера, 16:43ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Деньги были необходимы якобы на лечение её матери, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

В августе этого года телефонные мошенники обманули 12-летнюю жительницу Благовещенска на 700 тысяч рублей. С соответствующим заявление в отдел полиции обратилась 35-летняя женщина.

По информации пресс-службы МВД Башкирии, летом на домашний телефон позвонила неизвестная женщина и представилась 12-летней девочке как подруга её матери. Женщина сообщила страшную новость — мама девочки попала в аварию и теперь на лечение необходима большая сумма денег. Как сообщают в ведомстве, ребенок знал, где семья хранит денежные средства и передала курьеру 700 тысяч рублей.

Так, сотрудники уголовного розыска МВД Башкирии выяснили, что к преступлению причастен 17-летний уфимец, которому знакомый предложил быстро заработать. Для «легких» денег было необходимо только забрать необходимую сумму, а после перевести её на счет через банкомат. В МВД уточняют, что молодой парень осознавал, что заработок нелегальный, тем не менее забрал у 12-летней девочки 700 тысяч рублей, а после отправился в Уфу и перевел денежные средства на счет. При этом 17-летний уфимец оставил процент себе за проделанную «работу».

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. К слову, молодой парень в содеянном сознался, а его знакомый ранее также был доставлен в отдел полиции.

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