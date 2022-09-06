Упростили банковское обслуживание для строительных организаций Бурятии

Документ подписали исполнительный вице-президент по работе с госорганами и подведомственными организациями Газпромбанка Андрей Савченко и лидер Республики Бурятия Алексей Цыденов, пишет tvcom-tv.ru.
Соглашение предусматривает непосредственное участие Газпромбанка в реализации на территории субъекта крупных инвестиционных и социальных проектов. Стороны пришли к договоренности о том, что совместными усилиями расширят практику банковского сопровождения в рамках реализации государственных контрактов, а также усовершенствуют закупочные процедуры с привлечением компетенций ЭТП ГПБ.
«У нас несколько направлений сотрудничества с Газпромбанком. Одно из направлений – это банковское сопровождение контрактов, которые заключаются по ФЗ 44, это госзаказ, - подчеркнул Цыденов. - Зачастую подрядчикам, строительным организациям банковское сопровождение удобнее для производства работ. Ну, а нам главное, чтобы строилось быстро, качественно и по обоснованной цене».
Электронную площадку Газпромбанка для проведения торгов руководитель Бурятии оценил как одну из самых развитых, как у крупнейшего российского банка – Сбера. Совместная деятельность с Газпромбанком в республике является весьма перспективной как для импортеров, так и для экспортеров. Цыденов аргументировал свое мнение тем, что сохраняется возможность осуществления международных платежей.
Газпромбанк рассматривает в настоящее время актуальный вопрос расчетов в валютах рубль-тугрик с Монголией, заявил глава Бурятии. Он назвал этот момент чрезвычайно важным для местных производителей.
«В республике хорошо работают и другие банки. Но увеличение представительства банков, увеличение предложений финансовых услуг – в любом случае плюс для нашего бизнеса», - подчеркнул Цыденов.
Савченко проинформировал, в свою очередь, о том, что Газпромбанк готов помочь бурятскому правительству с выпуском облигационных займов. На реализацию пилотных инфраструктурных проектов на территории субъекта и на эффективное развитие его экономики планируется направить наилучшие технологические решения, опыт и экспертизу, заверил официальный представитель Газпромбанка.
По словам Савченко, совместная плодотворная деятельность с властями Бурятии в процессе реализации инициатив, относящихся к социально значимым, выступит в качестве прочного и надежного фундамента для стратегических партнерских отношений во благо местных жителей на долгосрочную перспективу.