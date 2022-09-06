Упростили банковское обслуживание для строительных организаций Бурятии

«У нас несколько направлений сотрудничества с Газпромбанком. Одно из направлений – это банковское сопровождение контрактов, которые заключаются по ФЗ 44, это госзаказ, - подчеркнул Цыденов. - Зачастую подрядчикам, строительным организациям банковское сопровождение удобнее для производства работ. Ну, а нам главное, чтобы строилось быстро, качественно и по обоснованной цене».