Трутнев на ВЭФ заявил о поддержке президента в создании трансграничных ТОР

На ВЭФ-2022 во Владивостоке полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев выступил на сессии «Ворота в многополярный мир. Дальний Восток в новой архитектуре международных отношений» международного дискуссионного клуба «Валдай».

На сессии поговорили о создании нового мироустройства в сложившейся экономической и политической ситуации, о развитии сотрудничества между странами и укреплении бизнес-связей. Стоит отметить, что участниками обсуждения стали представители 68 государств, в том числе Австралии, Австрии, Великобритании, США, Германии, Франции, Швейцарии, Японии, Ирландии и Италии, сообщает vostokmedia.com. Юрий Трутнев отвел большой блок обсуждения запуску трансграничных территорий опережающего развития (ТОР). По его словам, президент уже поддержал эту инициативу, после ВЭФ она будет прорабатываться детально. Полпред заявил, что необходимо, чтобы механизмы признания технологий и проектов ТОР работали в рамках межправительственных соглашений и удовлетворяли действия участвующих стран. При этом он пояснил, что усиление восточного направления является стратегическим решением, которое было принято еще девять лет назад. Трутнев отметил, что за этот период на Дальнем Востоке стартовало почти три тысячи инвестиционных проектов и вложено около трех триллионов рублей частных средств, подписано соглашений о реализации инвестпроектов на 6,7 триллиона рублей. «Темпы работы по основным экономическим направлениям превышают среднероссийские», — заявил он. Трутнев также считает важным опираться на то, что может дать импульс для прорывного развития регионов ДФО. В первую очередь это необходимость ускорения развития Восточного полигона железных дорог. Дефицит по этому направлению сегодня составляет 78 миллионов тонн грузов, а это около 1,5 триллиона рублей недополученного валового национального продукта. Еще одним важным направлением экономического стимулирования является развитие транспортных коридоров, в частности Северного морского пути. Трутнев назвал его важнейшей транспортной артерией и заявил, что Правительством России принят план развития СМП стоимостью в 1,3 триллиона рублей.

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