Стало известно, какие товары в Башкирии с начала года подорожали сильнее всего

В Башкирии по сравнению с началом года сильно выросли цены на некоторые категории товаров. Об этом сообщает Росстат.
Так, более, чем на 50% выросли цены на хозяйственное мыло. В среднем стоимость товара выросла на 21,26 рубля, составив тем самым 56,7%. Средняя стоимость бруска мыла весом в 200 граммов составила 58,75 рубля.
Также в цене сильно выросли автомобили зарубежного производства. Рост стоимости иномарок составил в среднем 49,8% или 632 800,96 рубля. Средняя стоимость машины иностранной марки в настоящий момент составляет порядка 1 903 827,38 рубля. Отметим также, что в марте этого года аналитики фиксировали значительный рост цен на автомобили отечественного производства. Так, стоимость некоторых моделей выросла на сотни тысяч рублей.
Выросли также цены на товары из продуктовой корзины. Так, значительно выросли цены на репчатый лук — 39,8%, шлифованный рис — 37,3%, маргарин — 36,9% и сахар — 36%.
Отметим, что ранее аналитики Башкортостанстата фиксировали снижение цен на некоторые товары. Так, в числе подешевевших оказались бытовая техника и ювелирные украшения из золота. Также, по данным статистики, подешевели некоторые овощи и фрукты — снижение цен фиксируется на свеклу и томаты, виноград, груши подешевели в среднем на 22,7-24,6%, а яблоки, апельсины, бананы — на 8,3-11,6%.