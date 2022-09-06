РЖД и КРДВ будут развивать инвестпривлекательность Арктики и Дальнего Востока

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики заключила с АО «РЖД Логистика» соглашение о сотрудничестве в сфере организации железнодорожных перевозок на Дальнем Востоке и организации необходимой для их осуществления инфраструктуры. Развитие данного вектора повысит инвестиционную привлекательность региона.

Соглашение было подписано на ВЭФ-2022. Оно подразумевает создание на территории опережающего развития «Надеждинская» универсального терминала. Он будет оказывать комплексные мультимодальные услуги в рамках осуществления экспортно-импортных поставок, пишет vostokmedia.com. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что инфраструктуру необходимо создавать под возросший грузопоток в восточном направлении. Также он сообщил, что инвесторы, вкладывающиеся в проекты по развитию провозных мощностей, получат поддержку от правительства. Руководство компании «РЖД Логистика» готово начать предпроектные исследования и разработку технико-экономического обоснования строительства терминала. Генеральный директор компании Дмитрий Мурев отметил важность проекта не только для улучшения качества перевозок, но и для экономики Дальнего Востока. Новая инфраструктура — это новые рабочие места и отчисления в бюджеты. Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев считает, что создание современной логистической инфраструктуры на Дальнем Востоке сейчас является одной из ключевых задач. Напомним, ТОР «Надеждинская» сегодня лидирует в привлечении частных инвестиций. Здесь работают 85 резидентов. Они намерены вложить свыше 60 млрд рублей в различные проекты, более 21 млрд уже вложено. 14 проектов уже реализованы, благодаря этому 2500 человек получили работу. По словам Запрягаева, развитие логистики «Надеждинской» привлечёт ещё больше инвесторов.

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