На ВЭФ в гостиной “Интерроса” презентовали проект парка “Три вулкана”

На ВЭФ в гостиной “Интерроса” презентовали проект парка “Три вулкана”
На ВЭФ в гостиной “Интерроса” презентовали проект парка “Три вулкана”
Вчера, 19:20ОбществоФото: piqsels.com
Презентация проекта нового камчатского курорта - парка “Три вулкана” состоялась в гостиной компании “Интеррос” на площадке Восточного экономического форума.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, выступая на презентации проекта, отметил, что это флагманский и наиболее проработанный проект развития территорий на полуострове.

По его словам, проект “Три вулкана” объединяет все то, чем богат регион. Основная идея проекта заключается в том, чтобы создать вокруг ядра притяжения инфраструктуру разного уровня и вовлечь в нее максимальное количество жителей. Об этом пишет newizv.ru.

Глава региона обратил внимание, что проект поддержан на государственном уровне в том числе и потому, что он является “дружественным природе”, то есть будет построен с минимальным ущербом для окружающей среды.

Как рассказал директор департамента проектов в сфере девелопмента и туризма компании “Интеррос” Александр Сафонов, возведение парка не просто стройка, а целый комплекс мероприятий, который при правильном подходе сможет поднять уровень экономики края на новый уровень, а следовательно, улучшить жизнь людей в регионе. В качестве примера Сафонов привел успешный опыт курорта “Роза Хутор”, в строительстве которого компания “Интеррос” принимала непосредственное активное участие. После сдачи объекта зимний туризм стал визитной карточкой города Сочи.

“Два новых проекта - курорт “Долина Васта” и парк “Три вулкана” - оцениваются в 143 миллиарда рублей. Мы уверены, что парк «Три вулкана» может стать важнейшим драйвером для развития туризма - а значит и транспортной, коммуникационной и социальной инфраструктуры для всей Камчатки”, - добавил Александр Сафонов.

Проект консолидировал усилия многих федеральных и региональных ведомств и министерств, которые объединились для реализации общей цели - как можно скорее построить этот экономический флагман региона. Об этом рассказал председатель совета директоров парка “Три вулкана” Сергей Бачин. Он добавил, что со всех сторон проекту оказывается посильная поддержка. В ходе презентации участники встречи смогли посмотреть видеофильм о том, каким будет новый парк.

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