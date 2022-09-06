Музыканты театра оперы и балета в Уфе сообщили о массовых увольнениях

Как сообщает издание, с того момента во взаимоотношениях руководства с подчинёнными противоречий становилось только больше. Так, артисты создали профсоюз, а впоследствии обратились в суд. Руководство театра, в свою очередь, перестало заключать новые договора с несогласными, у некоторых же срок контракта ограничили до года.