Мастер-класс компании «Атомайз» по реализации цифровых финансов прошел в рамках ВЭФ

«Атомайз» — отечественная платформа, которая впервые получила одобрение от Банка России на создание цифровых активов. Компания внесена в реестр операторов. Возникновение этой платформы стало возможным после подписания закона о цифровых финансовых активах. Его разработкой занималась группа «Интеррос». Экосистема компании «Атомайз» была создана в 2019 году при содействии инвесторов — Global Palladium Fund и компании «Интеррос» Владимира Потанина. Недавно компания выпустила первый в стране ЦФА на палладий и другие актуальные продукты.