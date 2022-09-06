Мастер-класс компании «Атомайз» по реализации цифровых финансов прошел в рамках ВЭФ

Мастер-класс компании «Атомайз» по реализации цифровых финансов прошел в рамках ВЭФ
Мастер-класс компании «Атомайз» по реализации цифровых финансов прошел в рамках ВЭФ
Вчера, 23:41ОбществоФото: pxhere.com
Гендиректор компании «Атомайз» Екатерина Фроловичева провела мастер-класс на тему торговли цифровыми активами.

Как сообщает kp.ru, обучение было организовано в гостиной группы «Интеррос», являющейся партнером «Атомайза». Участники разбирались в нюансах цифровых активов и выясняли, какие существуют возможности для сетевых направлений.

Технологии, разработанные компанией «Атомайз», дают возможность юрлицам и российским гражданам с разным уровнем заработков вкладывать любые суммы в различные базовые активы. В частности, драгметаллы. Платформа «Атомайза» основана на технологии блокчейн. Она обеспечивает надежность операций и дает возможность производить контроль сделки самостоятельно, без участия посредников.

По словам руководителя компании, в перспективе цифровые финансовые активы будут распространены в определенных сферах: цифровая ипотека, девелопмент, искусство.

В рамках мастер-класса также обсуждалось внедрение технологии блокчейн в проекты строительства.

«Атомайз» — отечественная платформа, которая впервые получила одобрение от Банка России на создание цифровых активов. Компания внесена в реестр операторов. Возникновение этой платформы стало возможным после подписания закона о цифровых финансовых активах. Его разработкой занималась группа «Интеррос». Экосистема компании «Атомайз» была создана в 2019 году при содействии инвесторов — Global Palladium Fund и компании «Интеррос» Владимира Потанина. Недавно компания выпустила первый в стране ЦФА на палладий и другие актуальные продукты.

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