Массовые жалобы уфимцев на отключение ГВС в Сипайлово остались без внимания Хабирова

Под постами Радия Хабирова в соцсети ВКонтакте жители Сипайлово негодуют из-за неожиданного отключения горячего водоснабжения в районе, которое по случайности, которую вряд ли можно назвать счастливой, совпало с достаточно ощутимым после аномальной жары похолоданием. Жители, а в особенности молодые мамы, обеспокоенные здоровьем детей, которые вынуждены будут даже руки мыть ледяной водой, требуют у властей ответа — чем же ресурсники занимались все лето.
— Опять в Сипайлово отключили воду на 4 дня, все лето отключали и сейчас когда холод настал. Почему нельзя было сделать все работы пока была жара на улице? Дома холодно, еще и воды нет горячей — негодует Дарья Терехина в комментариях под постом Радия Хабирова.
Как ребёнка мыть? Или пусть 4 дня грязный ходит? А если заболеет от купаний в холодной ванной? А как в садике детям в такой холод руки мыть??? Что за бардак???Дарья Терехина
Анна Ахмадеева, представитель администрации Октябрьского района Уфы на вопрос жителей Сипайлово отвечает так — «В связи со значительным числом выявленных дефектов при проведении плановых гидравлических испытаний по ТМ-32, 35, 36 для повышения надежности прохождения отопительного периода, принято решение о проведении дополнительного внепланового гидравлического испытания ТМ-32, 35, 36 в период с 5 сентября по 8 сентября».
Сипайловчанкам, как это водится у властей, предложили проявить терпение и понимание и пояснили, что воду отключают с благой целью — «профилактические работы необходимы для безаварийной работы системы теплоснабжения в отопительный период».
На ответ из администрации района реагирует другая жительница района Надежда Данилова, которая недоумевает — «а летом чем занимались? Три раза отключали и снова дефекты… Такой холод и отключаете».
Женщины в комментариях полны негодования и это всего лишь одна ветка. Уфимки грозятся привести своих детей, если они заболеют из-за отсутствия горячей воды, в администрацию и в БашРТС и пишут о том, что работы все лето в Сипайлово велись спустя рукава.
Мария Рослякова на очередной ответ представителя администрации Октябрьского района заявила, что считает, что ГВС вообще не должны были отключать.
Все лето с коляской гуляла по Сипайлово и сколько раз видела в рабочее время все разрыто и никого из рабочих, когда уже начнете следить и штрафовать БашРТС за ненадлежащее оказание услуг?Мария Рослякова
Однако ее комментарий остался без ответа. Как и без внимания осталось отключение в осенний период густонаселенного района от горячего водоснабжения в докладе и. о. министра ЖКХ Башкирии Ирины Головановой на оперативке в правительстве Башкирии, которая состоялась сегодня, 6 сентября.