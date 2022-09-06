КРДВ построит на сахалинском Итурупе отель на 120 номеров

КРДВ построит на сахалинском Итурупе отель на 120 номеров
КРДВ построит на сахалинском Итурупе отель на 120 номеров
Вчера, 17:10ОбществоФото: pxhere.com
Во время ВЭФ-2022 руководители корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компании «Антерра» поставили подписи под двумя соглашениями, предусматривающими возведение на Сахалине и Камчатке отелей под брендом «Грин Флоу». При подписании соглашений присутствовал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Как сообщает astv.ru, подписи под документом были поставлены генеральным директором КРДВ Николаем Запрягаевым и основателем и СЕО «Грин Флоу» Александром Тертычным.

По данным, озвученным Трутневым, практически все регионы ДФО развивают туристическую отрасль. А на Сахалине этот процесс идет особенно активно, со строительством новых гостиниц, прокладкой новых горнолыжных трасс на курорте «Горный воздух», благоустройством городской среды. И еще несколько современных комфортабельных гостиниц должны появиться на Курильских островах, где хотело бы побывать немало жителей России.

«Мы будем поддерживать такие проекты», — говорит он.

На Камчатке ООО «Грин Флоу Камчатка», которое является дочерней компанией ООО «Антерра», начнет строительство современного гостинично-термального комплекса на 154 номера, а на острове Итуруп, входящем в состав Курильской гряды в Сахалинской области, в аналогичном отеле появится 120 номеров, общая площадь которых будет свыше 1200 квадратных метров. Каждый такой проект инвесторы оценивают ориентировочно в два миллиарда рублей.

Церемония открытия первого отеля компании под брендом «Грин Флоу» прошла на курорте Роза Хутор в 2017 году. Согласно хилинг-концепции, которая составляет основу бренда «Грин Флоу», необходимо создание атмосферы, позволяющей полностью расслабиться, преобразиться как эмоционально, так и физически, восстановиться, почувствовать умиротворение и гармонию во всем, чем окружен человек.

Начало работы нового объекта в области гостеприимства на Курилах намечено на 2027 год. В нем смогут размещаться до 11 тысяч человек ежегодно. На ТОР «Камчатка» появление современного гостинично-термального комплекса предусмотрено в 2026 году.

По мнению Николая Запрягаева, туристическая отрасль для регионов Дальнего Востока — в приоритете. Так как можно говорить о большом мультипликативном экономическом эффекте. Сейчас инвестируют в туристическую отрасль на Дальнем Востоке 224 резидента ТОР и СПВ. В их планах — вложить вместе в такие проекты свыше 89 миллиардов рублей. При этом каждый инвестор должен ощутить поддержку, чтобы все большее количество туристов смогло побывать в этом удивительном регионе.

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