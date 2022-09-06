Дома на месте А-кафе, пробки на въезд в Уфу и отсутсвие вакцины

Дома на месте А-кафе, пробки на въезд в Уфу и отсутсвие вакцины
Дома на месте А-кафе, пробки на въезд в Уфу и отсутсвие вакцины
Вчера, 21:28ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Главные события 6 сентября в Башкирии по версии Mkset.

Хабиров допустил, что вместо А-кафе в Уфе построят дома. Всю ответственность за этот объект глава республики возложил на мэрию Уфы.

«Вы занимайтесь этим вопросом. К людям вы будете ходить, не я. Это вы выдали разрешение, вы и будете заниматься. Если есть нарушения, надо доказывать в суде. Если вы все упустили — значит, дом построим», — сказал он, обращаясь к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву, на совещании в правительстве во вторник, 6 сентября.

Синоптики назвали точную дату первого снега в Уфе. Так по данным синоптиков этой осенью уфимцы увидят первый снег уже в сентябре, а именно ночью 26 сентября. Ночи в Уфе к концу сентября, станут стабильно морозными, и температура воздуха будет колебаться в пределах от -4 до -1 градуса.

Жители Башкирии сообщили об отсутствии вакцины «Спутник V» от COVID-19. Речь идет не только о районах, но и о столице республики, об отсутствии вакцин в поликлинике № 5 в Уфе заявила Ирина Киреева на странице в соцсети Радия Хабирова 5 сентября. Однако по информации Минздрава РБ, вакцина от коронавируса «Спутник V» в республике и, в частности, в Уфе есть, причем во всех районах. Нов Башкирии, как собственно и по всей России, нет вакцины «Спутник Лайт», которую раньше позиционировали как рекомендованную для ревакцинации.

Хабиров и Назаров придумали, как избавить Уфу от пробок по понедельникам и пятницам. Понадобится приобрести один или несколько квадрокоптеров. Судя по всему, именно наблюдение с воздуха должно добавить уфимцам и гостям столицы культуры вождения, на недостаток которой вчера посетовал в своем телеграм-канале министр транспорта Башкирии Александр Булушев.

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