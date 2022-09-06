Дома на месте А-кафе, пробки на въезд в Уфу и отсутсвие вакцины

Жители Башкирии сообщили об отсутствии вакцины «Спутник V» от COVID-19. Речь идет не только о районах, но и о столице республики, об отсутствии вакцин в поликлинике № 5 в Уфе заявила Ирина Киреева на странице в соцсети Радия Хабирова 5 сентября. Однако по информации Минздрава РБ, вакцина от коронавируса «Спутник V» в республике и, в частности, в Уфе есть, причем во всех районах. Нов Башкирии, как собственно и по всей России, нет вакцины «Спутник Лайт», которую раньше позиционировали как рекомендованную для ревакцинации.