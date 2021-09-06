Жительница Башкирии рассказала о школе, в которой дети до сих пор не могут учиться

Жительница Башкирии рассказала о школе, в которой дети до сих пор не могут учиться
Жительница Башкирии рассказала о школе, в которой дети до сих пор не могут учиться
Вчера, 17:46ОбществоЭлина Сайфранова
На фоне сообщения главы Башкирии о том, что все школьники вернулись к привычному формату обучения, в Сибае родительница одного из учеников пожаловалась, что лицей №9 до сих пор не открыт после ремонта, а школьникам приходиться учиться дистанционно.

В редакцию Mkset поступило сообщение от родительницы одного из учеников лицея №9 в Сибае. В сообщении говорится, что ученики данной школы якобы не учились в ней полтора года, там шёл ремонт.

- В этом году объявили, что мы идём в школу, но опять нет. С этого года по телефону учиться нельзя, но в приказе и слова нет, как будет происходить учебный процесс, - объясняет жительница Сибая.

Директор лицея №9 Гульнара Габдюшева сообщила Mkset, что дети вернутся за парты, скорее всего, к концу этой недели, а задержка произошла в связи с капитальным ремонтом противопожарных систем. Так, директор пояснила, что подрядчик для проведения работ был определен только 27 августа, потому и не успели завершить ремонт до начала учебного года.

Известно, что ученики смогут вернуться в школу только после разрешения независимого эксперта из Уфы, который в первую проверку не выдал разрешение из-за неготовности здания. Габдюшева также сказала, что "за нос" она никого не водит, и ремонт в школе полностью завершен, даже отправила фотографии в качестве подтверждения.

Однако жительница Сибая, которая обратилась в редакцию, пишет о том, что туалеты не соответствуют требованиям СанПиНа: нет перегородок и дверей. К тому же есть фотографии с линейки на День Знаний, где видно, что облицовка здания выполнена не до конца.

Фото:vk.com

В городском отделе образования Сибая ситуацию не прокомментировали. Там сообщили, что сотрудник находится на совещании, и не смогли уточнить, когда он вернется и будет на связи.

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