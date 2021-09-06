В Баймакском районе Башкирии полностью ликвидирован крупный очаг природного пожара

Напомним, что в Баймакском районе из-за природных пожаров и сильного задымления 3 сентября эвакуировали 16 жителей деревни Галеево, также в этот день ограничили движение на участке дороги Ира-Магнитогорск с 112 по 128 километр и на трассе Баймак-Сибай. На следующий день уже были сняты все ограничения, а жители деревни вернулись домой.