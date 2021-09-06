В Баймакском районе Башкирии полностью ликвидирован крупный очаг природного пожара

В МЧС Башкирии сообщили, что крупный очаг природного пожара в Баймакском районе был ликвидирован. Известно, что действовал он с 2 сентября и общая площадь, пораженная огнем, составила 1000 га.
Однако, в районе действует еще один очаг возгорания — в селе Туркменово горит трава на площади 100 га. Сообщается, что очаг локализован, на месте работают 53 человека и 16 единиц техники. Также осуществляется ночное дежурство.
Напомним, что в Баймакском районе из-за природных пожаров и сильного задымления 3 сентября эвакуировали 16 жителей деревни Галеево, также в этот день ограничили движение на участке дороги Ира-Магнитогорск с 112 по 128 километр и на трассе Баймак-Сибай. На следующий день уже были сняты все ограничения, а жители деревни вернулись домой.