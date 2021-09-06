Российский бизнес заподозрили в теневых операциях на 616 млрд рублей

Российский бизнес заподозрили в теневых операциях на 616 млрд рублей
Российский бизнес заподозрили в теневых операциях на 616 млрд рублей
Вчера, 14:05ОбществоФото: pixabay.com
Росфинмониторинг опубликовал отчет, в котором рассказывается о борьбе банков с отмыванием, обналичиванием и выводом за границу денег.

Заградительные меры заключаются в блокировки некоторых операций или счетов нечистоплотных компаний. Об этом информирует iz.ru.

Нечестные предприниматели сами пытаются обойти данные ограничения используя авторитет судебной власти. Чтобы легализовать доходы, полученные преступным путем, участники хозяйственной деятельности обращаются в суд при отсутствии реального спора. Им нужны исполнительные документы, обналичивание и вывод денег за границу в обход законодательства.

В прошлом году общий объем денежных средств, о которых суды поставили в известность Росфинмониторинг по причине возникновения сомнений, достиг порядка 616 миллиардов рублей по более чем 5 000 разбирательств. В 2019 году соответствующий показатель был в три раза меньше — 214 миллиардов рублей.

В целом общая сумма отказов по мнимым сделкам, которые вынес суд, в 2020 году достигла 71 миллиарда рублей, сказано отчете Росфинмониторинга.

В ведомстве добавили, что когда суд сомневается в причастности сторон к отмыванию доходов, финансировании терроризма, а также при необходимости исключить случаи, при которых судебные вердикты используют для легализации преступных намерений, суд сообщает Росфинмониторингу. Последний предпринимает меры реагирования.

Так мониторинг Центробанка демонстрирует рост тенденции использования нечестными участниками хозяйственного оборота исполнительной документации при совершении операций, в отношении которых появляются подозрения, что их проводят для легализации и отмывания доходов, полученных незаконно, или спонсирования терроризма.

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