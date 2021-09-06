Российский бизнес заподозрили в теневых операциях на 616 млрд рублей

В прошлом году общий объем денежных средств, о которых суды поставили в известность Росфинмониторинг по причине возникновения сомнений, достиг порядка 616 миллиардов рублей по более чем 5 000 разбирательств. В 2019 году соответствующий показатель был в три раза меньше — 214 миллиардов рублей.