Развитие Курильских островов вызвало бурное обсуждение в Японии

Во время выступления на ВЭФ Путин сообщил о глобальных экономических изменениях, которые ожидаются на Дальнем Востоке. На Курилах планируется разработать особый режим для инвесторов и бизнеса, который освободил бы их от уплаты налогов на ближайшие 10 лет. Предложение будет распространено, в том числе на инвесторов из других стран. Об этом сообщает источник infox.ru. Отмечается, что для нашей страны принадлежность территории Курильских не подлежит сомнению.
Тему Курильских островов в Японии начали бурно обсуждать в социальных сетях, оставляя множество негативных комментариев. Однако, некоторые японцы сообщили о том, что их страна производит экспортные товары в большом объеме и Японии требуется инвестировать в острова.