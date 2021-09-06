Развитие Курильских островов вызвало бурное обсуждение в Японии

Развитие Курильских островов вызвало бурное обсуждение в Японии
Развитие Курильских островов вызвало бурное обсуждение в Японии
Сегодня, 00:00ОбществоФото: pxhere.com
Планы президента России Владимира Путина по развитию Дальнего Востока привели к обсуждениям жителей Японии относительно Курильских островов. Токио выразил свое недовольство относительно планов Москвы, заявив, что власти планируют развивать “спорные территории”. 

Во время выступления на ВЭФ Путин сообщил о глобальных экономических изменениях, которые ожидаются на Дальнем Востоке. На Курилах планируется разработать особый режим для инвесторов и бизнеса, который освободил бы их от уплаты налогов на ближайшие 10 лет. Предложение будет распространено, в том числе на инвесторов из других стран. Об этом сообщает источник infox.ru. Отмечается, что для нашей страны принадлежность территории Курильских не подлежит сомнению.

Тему Курильских островов в Японии начали бурно обсуждать в социальных сетях, оставляя множество негативных комментариев. Однако, некоторые японцы сообщили о том, что их страна производит экспортные товары в большом объеме и Японии требуется инвестировать в острова.

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