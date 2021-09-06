Развитие Курильских островов вызвало бурное обсуждение в Японии

Во время выступления на ВЭФ Путин сообщил о глобальных экономических изменениях, которые ожидаются на Дальнем Востоке. На Курилах планируется разработать особый режим для инвесторов и бизнеса, который освободил бы их от уплаты налогов на ближайшие 10 лет. Предложение будет распространено, в том числе на инвесторов из других стран. Об этом сообщает источник infox.ru. Отмечается, что для нашей страны принадлежность территории Курильских не подлежит сомнению.