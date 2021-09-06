Приговор уфимке, оперативка Хабирова и реконструкция памятника. Итоги дня в Башкирии

В Управлении по госохране объектов культурного наследия Башкирии сообщили, что проект Наили Майоровой по сохранению памятника Салавату Юлаеву прошел экспертизу. Так, согласно плану, сам памятник будет временно демонтирован, а прилегающая территория — закрыта для посетителей. Известно, что передняя левая нога коня будет отливаться из чугуна заново, также будет заменена и плинта — нижняя часть пьедестала.