Приговор уфимке, оперативка Хабирова и реконструкция памятника. Итоги дня в Башкирии

Приговор уфимке, оперативка Хабирова и реконструкция памятника. Итоги дня в Башкирии
Приговор уфимке, оперативка Хабирова и реконструкция памятника. Итоги дня в Башкирии
Вчера, 20:35ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Главные новости Уфы и Башкирии за 6 сентября 2021 года.

Октябрьский райсуд огласил приговор для Ильмиры Бикбаевой, которая обвиняется финансировании террористической деятельности. Пенсионерка перевела 6 тысяч рублей матери Айрата Дильмухаметова, которого посадили на девять лет за пропаганду терроризма, финансирование экстремистской деятельности и призыв к ней.

Администрации Уфы сообщила о готовности города к отопительному сезону на 94%. Так, был проверен 491 из 494 приборов учета тепловой энергии, помимо этого из 3315 домов ревизии дроссельных устройств работы выполнены в 3305 домах. Планируется, что полностью подготовка к отопительному сезону будет завершена к 15 сентября.

В связи с проведением выборов депутатов в Госдуму России, которые пройдут с 17 по 19 сентября, школьников Башкирии ждёт дополнительный выходной. Руководитель региона объяснил, что в школах расположатся избирательные участковые комиссии, поэтому школьников там быть не должно.

В Управлении по госохране объектов культурного наследия Башкирии сообщили, что проект Наили Майоровой по сохранению памятника Салавату Юлаеву прошел экспертизу. Так, согласно плану, сам памятник будет временно демонтирован, а прилегающая территория — закрыта для посетителей. Известно, что передняя левая нога коня будет отливаться из чугуна заново, также будет заменена и плинта — нижняя часть пьедестала.

Сегодня прошло еженедельное оперативное совещание с Радием Хабировым в правительстве Башкирии. Рассказываем только о самых важных новостях за несколько минут.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы