Приговор уфимке, оперативка Хабирова и реконструкция памятника. Итоги дня в Башкирии

Октябрьский райсуд огласил приговор для Ильмиры Бикбаевой, которая обвиняется финансировании террористической деятельности. Пенсионерка перевела 6 тысяч рублей матери Айрата Дильмухаметова, которого посадили на девять лет за пропаганду терроризма, финансирование экстремистской деятельности и призыв к ней.
Администрации Уфы сообщила о готовности города к отопительному сезону на 94%. Так, был проверен 491 из 494 приборов учета тепловой энергии, помимо этого из 3315 домов ревизии дроссельных устройств работы выполнены в 3305 домах. Планируется, что полностью подготовка к отопительному сезону будет завершена к 15 сентября.
В связи с проведением выборов депутатов в Госдуму России, которые пройдут с 17 по 19 сентября, школьников Башкирии ждёт дополнительный выходной. Руководитель региона объяснил, что в школах расположатся избирательные участковые комиссии, поэтому школьников там быть не должно.
В Управлении по госохране объектов культурного наследия Башкирии сообщили, что проект Наили Майоровой по сохранению памятника Салавату Юлаеву прошел экспертизу. Так, согласно плану, сам памятник будет временно демонтирован, а прилегающая территория — закрыта для посетителей. Известно, что передняя левая нога коня будет отливаться из чугуна заново, также будет заменена и плинта — нижняя часть пьедестала.
Сегодня прошло еженедельное оперативное совещание с Радием Хабировым в правительстве Башкирии. Рассказываем только о самых важных новостях за несколько минут.