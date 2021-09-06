По инициативе Дегтярева в Хабаровске появится новый студенческий кампус

«Я считаю, что кампус может стать центром притяжения для всех талантливых студентов, в том числе из других российских регионов и стран зарубежья. Для них будет открыта перспектива не только получить высшее образование, но и в дальнейшем трудоустроиться на территории Хабаровского края, что является несомненным плюсом для экономики региона», - заявил Дегтярев.