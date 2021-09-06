По инициативе Дегтярева в Хабаровске появится новый студенческий кампус

Появление студенческого кампуса обсуждалось в ходе прямой линии с Михаилом Дегтяревым, проходившей 21 июля. Тогда глава региона сообщил, что реализация столь крупного проекта поможет повысить образовательные стандарты в Хабаровском крае, пишет transsibinfo.com.
«Я считаю, что кампус может стать центром притяжения для всех талантливых студентов, в том числе из других российских регионов и стран зарубежья. Для них будет открыта перспектива не только получить высшее образование, но и в дальнейшем трудоустроиться на территории Хабаровского края, что является несомненным плюсом для экономики региона», - заявил Дегтярев.
Предварительные расчеты показали, что на возведение нового студенческого кампуса понадобится свыше 15 миллиардов рублей. Планируется, что большая часть этой суммы будет выделена из федерального бюджета. Заявка на субсидирование данного проекта уже направлена в адрес Минобразования РФ правительством региона.
Новый объект будет располагаться на пустыре вблизи ТОГУ, но объединит сразу несколько хабаровских вузов. В рамках возведения кампуса планируется строительство множества объектов жилого, культурного, учебного, спортивного назначения. Помимо этого, в нынешних учебных корпусах и общежитиях будет произведена глубокая реконструкция, после чего они будут объединены в единый образовательный комплекс. Планируется, что новый объект будет рассчитан на 10 тысяч человек.
Возведение кампуса будет проходить в рамках реализации программы «Приоритет-2030». Ее целью является формирование группы ведущих вузов России и создание на их базе исследовательских центров, которые будут тесно сотрудничать с бизнесом. Отмечается, что ТОУ стал первым вузом на Дальнем Востоке, подавшим заявку на участие в данной программе.