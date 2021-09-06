Певица Валерия выступит на инвестсабантуе «Зауралье» в Башкирии

Певица Валерия выступит на инвестсабантуе «Зауралье» в Башкирии
Певица Валерия выступит на инвестсабантуе «Зауралье» в Башкирии
Вчера, 19:21ОбществоАлександра КонстантиноваФото: valeriya.ru
Организаторы форума рассказали, какая развлекательная программа ждёт гостей мероприятия.

В Сибае 10 сентября стартует инвестиционный сабантуй «Зауралье-2021». Башкирия планирует подписать на форуме 20 соглашений с крупными компаниями.

Помимо деловой программы, гостей мероприятия ждёт концерт на площадке МФК «Зауралье», которую сможет посетить любой желающий.

Так, в 15:00 состоится танцевальное шоу «Street beat». После этого выступят сибайские коллективы. В 21:30 выступит певица Karina. Хедлайнером мероприятия станет известная певица Валерия, её выступление начнётся в 22:00. Концерт пройдёт в формате open air.

Завершится форум праздничным фейерверком.

Напомним, даты проведения «Зауралье-2021» переносили два раза. Мероприятие планировали провести 19-20 августа, но отменили. Только 24 августа Радий Хабиров подписал распоряжение об утверждении новых сроков. На форуме республика заключит контракт с "Макдоналдс", согласно которому компания откроет в регионе ещё семь ресторанов. Также сеть планирует создать бесплатную семейную гостиницу для родителей детей, которые лечатся в республиканских медицинских центрах.

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