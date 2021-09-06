Певица Валерия выступит на инвестсабантуе «Зауралье» в Башкирии

Напомним, даты проведения «Зауралье-2021» переносили два раза. Мероприятие планировали провести 19-20 августа, но отменили. Только 24 августа Радий Хабиров подписал распоряжение об утверждении новых сроков. На форуме республика заключит контракт с "Макдоналдс", согласно которому компания откроет в регионе ещё семь ресторанов. Также сеть планирует создать бесплатную семейную гостиницу для родителей детей, которые лечатся в республиканских медицинских центрах.