Партия пенсионеров: В домах для престарелых должны оказывать юридическую помощь

Член Партии пенсионеров Гульнара Ручкина сообщила о необходимости начать разработку современных стандартов по уходу за людьми старшего поколения. Необходимо оказывать психологическую, юридическую и медицинскую помощь в домах престарелых. Также нужно ввести должность омбудсмена по делам пенсионеров.

Ручкина сказала, что на данный момент времени дома престарелых в России – это продолжение отделения сестринского ухода в поликлинике. Живут здесь люди, которые не способны за собой ухаживать. Известно, что в период коронавирусной инфекции начался контроль над такими учреждениями из-за произошедшего инцидента в пансионате в Реутове. Там персонал издевался над своими подопечными. В итоге начались массовые проверки домов престарелых и многие из них оказались закрыты, сообщает сайт novostivolgograda.ru Но закрытие данных учреждений не решает ситуацию по долговременному уходу за пожилыми людьми, отметил Ручкина. «В силу того, что частные пансионаты оказывают те услуги, которые в полном объёме не могут быть оказаны государством, нужно за минимальную арендную плату предоставлять недвижимое имущество, которое находится в государственно-муниципальной собственности, соответствующее необходимым нормам для долговременного содержания пенсионеров», - добавила она. Владимир Ворожцов, председатель президиума центрального совета Партии пенсионеров сказал, что необходимо создать парламентскую комиссию, которая бы проверяла такие учреждения. Он сообщил, что одним из важных принципов партийной программы является здоровье и долголетие пенсионеров. Необходимо работать так с пожилыми людьми, чтобы они не попадали в пансионаты и прожили бы до 90 лет, не нуждаясь в посторонней помощи или только в помощи своих родственников.

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