«Основные пики прошли»: Радий Хабиров высказался о лесных пожарах в Башкирии

За прошлую неделю в Башкирии выявили 26 лесных пожаров. Сейчас продолжают действовать три очага на общей площади 1530 гектаров, сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям на оперативном совещании в правительстве.

Глава Башкирии заявил, что основные пики лесных пожаров в республике прошли. — Будем считать, что, наверное, основные пики прошли, поскольку дожди пошли. Тяжелейшее лето для пожаров. Подумайте, как мы встречаем следующее лето. По волонтерам должна быть организована работа, у людей хороший порыв защищать свои леса, — заявил Радий Хабиров. Руководитель региона добавил, что сейчас решается вопрос о том, как будут благодарить за участие в тушении пожаров волонтеров и пожарных. Напомним, вчера площадь лесных пожаров составляла 3,3 тысячи гектаров. За сутки удалось потушить почти 2 тысячи гектаров.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter