«Основные пики прошли»: Радий Хабиров высказался о лесных пожарах в Башкирии

«Основные пики прошли»: Радий Хабиров высказался о лесных пожарах в Башкирии
«Основные пики прошли»: Радий Хабиров высказался о лесных пожарах в Башкирии
Вчера, 13:02ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
За прошлую неделю в Башкирии выявили 26 лесных пожаров. Сейчас продолжают действовать три очага на общей площади 1530 гектаров, сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям на оперативном совещании в правительстве.

Глава Башкирии заявил, что основные пики лесных пожаров в республике прошли.

— Будем считать, что, наверное, основные пики прошли, поскольку дожди пошли. Тяжелейшее лето для пожаров. Подумайте, как мы встречаем следующее лето. По волонтерам должна быть организована работа, у людей хороший порыв защищать свои леса, — заявил Радий Хабиров.

Руководитель региона добавил, что сейчас решается вопрос о том, как будут благодарить за участие в тушении пожаров волонтеров и пожарных.

Напомним, вчера площадь лесных пожаров составляла 3,3 тысячи гектаров. За сутки удалось потушить почти 2 тысячи гектаров.

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