Мишустин отметил важность цифровизации документооборота

Мишустин высказал мнение о том, что бумажные документы нужно прекратить использовать во всех ситуациях, в которых это представляется возможным. Соответствующее заявление политик сделал, обращаясь к участникам Всероссийской недели охраны труда, пишет RT.
Работодатели и их сотрудники должны прибегать преимущественно к современным цифровым решениям. Михаил Мишустин призвал соотечественников к активному и повсеместному внедрению дистанционных элементов надзора и контроля.
Глава правительства РФ проинформировал общественность о вступлении в силу новых положений в оценках условий труда работников. Благодаря такому решению будет ощутимо снижена бюрократическая нагрузка на отечественный бизнес, резюмировал Мишустин.