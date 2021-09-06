Мишустин отметил важность цифровизации документооборота

Мишустин отметил важность цифровизации документооборота
Мишустин отметил важность цифровизации документооборота
Вчера, 22:46ОбществоФото: pxhere.com
Глава российского Кабмина выступил с призывом уходить от бумажного документооборота. Михаил Мишустин убежден, что его должны заменить цифровые документы.

Мишустин высказал мнение о том, что бумажные документы нужно прекратить использовать во всех ситуациях, в которых это представляется возможным. Соответствующее заявление политик сделал, обращаясь к участникам Всероссийской недели охраны труда, пишет RT.

Работодатели и их сотрудники должны прибегать преимущественно к современным цифровым решениям. Михаил Мишустин призвал соотечественников к активному и повсеместному внедрению дистанционных элементов надзора и контроля.

Глава правительства РФ проинформировал общественность о вступлении в силу новых положений в оценках условий труда работников. Благодаря такому решению будет ощутимо снижена бюрократическая нагрузка на отечественный бизнес, резюмировал Мишустин.

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