Еженедельная оперативка с Радием Хабировым 6 сентября. Максимально коротко

С учетом разбалансированной системы в Уфе нужно создать штаб по зимнему периоду. Он бы занимался вопросами по отоплению и по уборке снега, чтобы люди не бегали и не искали телефоны - нужен единый номер. Вопросов много, надо создать штаб с представителями ресурсоснабжающих организаций.