Еженедельная оперативка с Радием Хабировым 6 сентября. Максимально коротко

Ситуация в школах и вузах стабильная, но наблюдаем небольшой рост заболевших коронавирусом среди школьников и учителей в первые дни нового учебного года. Посмотрим динамику, понимаем, что заболевшие будут, если динамика не будет ровной, то будем думать, что с этим делать.
За лето занесли коронавирус в 25 детских лагерей Башкирии. В пяти лагерях число пострадавших превысило 15 человек. Приостановлена работа девяти лагерей, в том числе четырех - по решению суда. По инциденту в ДОЛ "Чайка" направлены материалы о возбуждении уголовного дела.
Что касается природных пожаров в Башкирии, то будем считать, что, наверное, основные пики прошли, дожди пошли. Тяжелейшее лето для пожаров. Надо подумать, как мы встречаем следующее лето. По волонтерам должна быть организована работа, у людей хороший порыв защищать свои леса.
С учетом разбалансированной системы в Уфе нужно создать штаб по зимнему периоду. Он бы занимался вопросами по отоплению и по уборке снега, чтобы люди не бегали и не искали телефоны - нужен единый номер. Вопросов много, надо создать штаб с представителями ресурсоснабжающих организаций.
В Уфе вакцинированы 77,6% взрослого населения, а надо 80%. Нужно усилить работу и пропагандистскую работу вести, убеждать людей.
Впервые с 2014 года сальдо миграции у нас положительное. +330 человек. Начали больше приезжать, чем уезжать. Посмотрим, как дальше будет. Такой вот показатель, несмотря на непростое время. Надо изучить тенденцию.