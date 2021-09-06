Еще одну компанию «Госстроя» в Уфе обвинили в хищении 700 миллионов рублей дольщиков

252 уфимца вложили средства в строительство многоэтажного дома, который должны были сдать в эксплуатацию два года назад.

Застройщиком, с которым дольщики заключили договоры, стало ООО «Высотки», которое входит в группу компаний «Госстрой-Менеджмент» депутата Кирилла Бадикова, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии. За три года, с 2015 по 2018 год, компания получила от дольщиков 700 миллионов рублей. Организация должна была построить 25-этажный дом в квартале между улицами Сун-Ят-Сена, Айской, Большой Московской. Дом обещали сдать в декабре 2019 года, но он до сих пор стоит недостроенным. Его готовность оценивается в 62%. В отношении компании возбудили уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Напомним, летом фигурантом подобного дела стал застройщик «Городские проекты», который также принадлежит «Госстрою-Менеджмент». Компания обещала построить дом в том же квартале, что и «Высотки», но не сдала его вовремя. Контракты были подписаны с 289 уфимцами на сумму не менее 820 миллионов рублей. В 2018 году было возбуждено более 140 исполнительных дел по искам от обманутых дольщиков «Госстроя». По данным минстроя Башкирии, сейчас в республике насчитывается более семи тысяч пострадавших дольщиков и 125 проблемных недостроенных зданий.

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