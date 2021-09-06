Эксперты назвали самые популярные смартфоны в Башкирии

Количество смартфонов с поддержкой технологии 4G (LTE) за год увеличилось на 18%. Самыми популярными скоростными моделями стали Huawei Honor 10 Lite, Huawei Honor 7A и Huawei Y6s. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проведя исследование на основе комплекса обезличенных данных абонентов в Башкортостане.
Согласно мнению аналитической компании Strategy Analytics, половина всего населения земного шара уже владеет смартфонами. Среди клиентов МегаФона в республике этот процент несколько выше: доля владельцев «умных» телефонов в Башкортостане – более 65%.
Развитие высокоскоростной сети и запуск голосовой технологии Voice over LTE (VoLTE) напрямую влияют на выбор при покупке нового устройства. Абонентам уже недостаточно скоростей 3G, чтобы решать несколько задач одновременно или загружать качественный тяжелый контент через смартфон.
Среди брендов современных гаджетов абоненты выбирают Samsung, Huawei, Xiaomi и Apple. Суммарная доля смартфонов этих производителей составляет 84%, что на 3 п.п. больше, чем летом 2020 года. Незначительно, но приросла и доля двухсимочных аппаратов – 90% против 87% годом ранее.
Также жители региона расширили модельный ряд смартфонов. В карманах жителей республики стало на 200 вариантов больше, чем год назад. Всего клиенты оператора используют для общения и работы около 3 900 разных моделей «умных» телефонов.
Каждый восьмой владелец гаджета старше 60-ти лет. За год количество пользователей этой возрастной категории увеличилась на 23%. Зрелые обладатели «умных» устройств предпочитают Huawei Honor 7A, Huawei Y6s и Samsung Galaxy J1 2016.