Башкирия заняла 10 место по индексу труда в России за 2020 год

Башкирия заняла 10 место по индексу труда в России за 2020 год
Башкирия заняла 10 место по индексу труда в России за 2020 год
Вчера, 11:12ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Чем выше строчка в рейтинге, тем в регионе ниже уровень безработицы и выше заработная плата.

РИА Новости провели исследование среди субъектов Российской Федерации по индексу труда. Так, Башкирия заняла 10 место из 85 возможных. По данным издания, индекс труда в 2020 году в республике составлял 69,4, что в сравнении с 2019 годом ниже на 1,7 пунктов.

Важно, что чем выше строчка в рейтинге, тем в регионе ниже уровень безработицы и выше заработная плата. Так, лидирующие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а на последних трех строчках разместились Чечня, Тыва и Ингушетия.

Напомним, что глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в конце августа сообщил о повышении среднего показателя заработной платы, он составил 40 236 рублей. Было отмечено, что в регионе есть люди, которые получают и меньше приведенной суммы, также, по словам Хабирова, идет постепенно снижением уровня безработицы.

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