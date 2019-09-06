В Уфе показали, какой должна быть почти идеальная больница

Накануне, 5 сентября, в городской клинической больнице №13 в Уфе прошло выездное заседание правительства республики в формате «здравчас». В рамках этого мероприятия была продемонстрирована реализация проекта «Умные приемные». Кстати, такие же модернизированные приемные покои с 2019 года, помимо ГКБ№13, есть еще в четырех уфимских медучерждениях: этого ГКБ №№17 и 21, больнице скорой медицинской помощи и Республиканском кардиоцентре.

По словам ио министра здравоохранения РБ Максима Забелина, примерная стоимость «умного приемного отделения» при его возведении с нуля может составлять от 500 млн до 1 млрд рублей, включая операционные и сложное оборудование.

Главврач ГКБ №13 Эльза Сыртланова рассказала об «Умной приемной» подробнее: она условно делится на три зоны.

Красная зона предназначена для тяжелых пациентов, которые нуждаются в срочной операции или реанимации, их бывает около 10% от общего числа поступающих больных.

Оранжевая зона – подходит для пациентов, которым нужна неотложная помощь или реанимация, их обычно бывает около 30%.

Зеленая зона открыта для остального количества пациентов, которые могут передвигаться самостоятельно, их жизни ничего не угрожает.

Такие центры активно создаются в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Набережных Челнах и Элисте.

В ГКБ №13 участникам «Здравчаса» продемонстрировали и еще одно новшество – это специальный электронный браслет с штрихкодом и дополнительной информацией о пациенте, всё это позволяет избегать ошибки при лечении.

На базе ГКБ №13 в этом году заработал также центр онкологической амбулаторной помощи, таких по республике будет создано 13.

Среди поводов для гордости в ГКБ №13 также показали два новых портативных ультразвуковых аппарата, приобретенных в рамках нацпроекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Эти приборы позволяют проводить УЗИ не в специальном кабинете, а прямо у постели больного.